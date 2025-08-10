Сергій Стаднюк

У матчі за Суперкубок Англії Кристал Пелас сенсаційно здолав Ліверпуль.

Незважаючи на песимістичні очікування, матч видався видовищним і напруженим. Уже на 4-й хвилині Екітіке відкрив рахунок, але господарі швидко відповіли – Матета реалізував пенальті на 17-й. Втім, за чотири хвилини Фрімпонг знову вивів мерсисайдців уперед, і до перерви вони утримували мінімальну перевагу. Після перерви «орли» посилили тиск на останніх хвилинах. І це дало свої плоди – Сарр зрівняв рахунок.

На 81-й хвилині стався скандальний епізод – після подачі м’яч влучив у відставлену руку Макаллістера у штрафному Ліверпуля, але арбітр після перегляду VAR не призначив пенальті, вже викликавши хвилю обурення у мережі. Долю трофею вирішила серія пенальті, де точні удари андердога і фантастична гра голкіпера Гендерсона принесли йому результат.

Кристал Пелас здобув перемогу в матчі та виграв перший трофей у сезоні.

Суперкубок Англії

Кристал Пелас – Ліверпуль 2:2 (3:2 – пен.)

Голи: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Екітіке, 4, Фрімпонг, 21

Кристал Пелас: Гендерсон, Ґеї (Девенні 90+4), Лакруа, Річардс, Езе, Сарр, Мітчелл (Соса 79), Муньйос, Камада (Г'юз 29), Вортон (Лерма 85), Матета

Ліверпуль: Аліссон, Керкез (Робертсон 84), Фрімпонґ, Конате, ван Дейк, Собослаї, Джонс (Ендо 71), Вірц (Елліотт 84), Ґакпо, Салах, Екітіке (Мак Аллістер 71)

Попередження: Конате, Вірц, Салах