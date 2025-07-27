Захисник збірної України Ілля Забарний очолив рейтинг молодих центральних захисників до 23 років за кількістю передач у фінальну третину поля серед топ-5 європейських чемпіонатів.

Українець, який виступає за Борнмут, зробив 295 таких передач і це найкращий показник серед гравців його віку. Трохи відстає його колишній одноклубник Дін Хейсен, який має на один пас менше.

Третє місце у списку посідає Пау Кубарсі з Барселони з 287 точними передачами до завершальної третини поля.

У сезоні-2024/25 Забарний провів за Борнмут 39 офіційних матчів, відзначившись однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Забарний стане першим великим трансфером ПСЖ цього літа.