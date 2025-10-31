Боруссія мінімально здолала Аугсбург і вийшла на друге місце Бундесліги
Поразка від Баварії не знітила «джмелів»
близько 2 годин тому
У дев’ятому турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на виїзді мінімально переграла Аугсбург.
Господарі з перших хвилин діяли обережно, намагаючись не залишати супернику вільних зон. Матч не був багатим на моменти. Єдиний і вирішальний момент зустрічі настав на 37-й хвилині, коли Ґірассі вдало прийняв м’яч і спокійно переграв воротаря.
У другому таймі Аугсбург активізувався, намагався зрівняти рахунок. Однак лише одного разу влучив у площину воріт. «Жовто-чорні» вистояли.
Боруссія набрала 20 очок і вийшла на другу позицію. Щоправда, Лейпциг (19), Штутгарт (18) і Баєр (17).
Бундесліга, дев’ятий тур
Аугсбург – Боруссія Дортмунд 0:1
Гол: Ґірассі, 37
Аугсбург: Дамен, Яннуліс (Гарбі 76), Фелльгауер (Тіц 81), Шлоттербек, Маціма, Бенкс, Клод-Моріс (Ессенде 82), Рідер, Реджбечай, Массенго (Каде 63), Кемюр (Саад 63)
Боруссія: Кобель, Бенсебаїні, Антон, Ансельміно, Коуто (Рюерсон 74), Гросс, Нмеча (Беллінгем 62), Баєр (Забітцер 74), Брандт (Адеємі 90+5), Чуквуемека (Свенссон 62), Ґірассі
Попередження: Реджбечай, Яннуліс, Рідер, Тіц – Кобель