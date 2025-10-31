Сергій Стаднюк

У дев’ятому турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на виїзді мінімально переграла Аугсбург.

Господарі з перших хвилин діяли обережно, намагаючись не залишати супернику вільних зон. Матч не був багатим на моменти. Єдиний і вирішальний момент зустрічі настав на 37-й хвилині, коли Ґірассі вдало прийняв м’яч і спокійно переграв воротаря.

У другому таймі Аугсбург активізувався, намагався зрівняти рахунок. Однак лише одного разу влучив у площину воріт. «Жовто-чорні» вистояли.

Боруссія набрала 20 очок і вийшла на другу позицію. Щоправда, Лейпциг (19), Штутгарт (18) і Баєр (17).

Бундесліга, дев’ятий тур

Аугсбург – Боруссія Дортмунд 0:1

Гол: Ґірассі, 37

Аугсбург: Дамен, Яннуліс (Гарбі 76), Фелльгауер (Тіц 81), Шлоттербек, Маціма, Бенкс, Клод-Моріс (Ессенде 82), Рідер, Реджбечай, Массенго (Каде 63), Кемюр (Саад 63)

Боруссія: Кобель, Бенсебаїні, Антон, Ансельміно, Коуто (Рюерсон 74), Гросс, Нмеча (Беллінгем 62), Баєр (Забітцер 74), Брандт (Адеємі 90+5), Чуквуемека (Свенссон 62), Ґірассі

Попередження: Реджбечай, Яннуліс, Рідер, Тіц – Кобель