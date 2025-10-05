Павло Василенко

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував несподівану відсутність вінгера Андрія Ярмоленка у складі київської команди на матч восьмого туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:1).

«Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд це дивно», – цитує Шовковського клубна пресслужба.

35-річний Ярмоленко цього сезону провів 11 матчів у складі Динамо у всіх турнірах, але не відзначився результативними діями.

Його контракт з київським клубом діє до 30 червня 2026 року.

Динамо має 16 очок після восьми поєдинків і посідають друге місце у турнірній таблиці УПЛ.