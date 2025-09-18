Український хавбек Максим Брагару, який зараз захищає кольори житомирського Полісся, розповів, чому не зумів розкритись у складі київського Динамо.

«Я не знаю, як сказати правильно. Ти виходиш і робиш якісь свої моменти в плані якихось якостей. І кожен тренер по-своєму бачить, якомусь ти тренеру підходиш по стилю гри, якомусь ти тренеру не підходиш.

Але в якій команді ти б не був, тобі треба показувати свій рівень, показувати свій клас і доказувати на полі», – лаконічно сказав Брагару для клубної пресслужби.