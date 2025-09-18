Брагару розповів, чому не заграв в Динамо: «Кожен тренер по-своєму бачить»
Гравець виступає за Полісся
близько 1 години тому
Український хавбек Максим Брагару, який зараз захищає кольори житомирського Полісся, розповів, чому не зумів розкритись у складі київського Динамо.
«Я не знаю, як сказати правильно. Ти виходиш і робиш якісь свої моменти в плані якихось якостей. І кожен тренер по-своєму бачить, якомусь ти тренеру підходиш по стилю гри, якомусь ти тренеру не підходиш.
Але в якій команді ти б не був, тобі треба показувати свій рівень, показувати свій клас і доказувати на полі», – лаконічно сказав Брагару для клубної пресслужби.
У нинішній команді футболіст знову вибрав звичний для себе 45-й номер - під ним він раніше виступав і за одеський Чорноморець, і столичний клуб. У Динамо Брагару з'явився влітку 2024 року, за рік провівши 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.
Раніше Ротань висловився щодо невдалої серії Полісся на старті УПЛ.
