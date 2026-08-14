Півзахисник Динамо Володимир Бражко прокоментував поразку від Карабаха (0:2) в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

«Відчуваю зараз лише негативні емоції. На жаль, цей єврокубковий сезон для нас завершено. Дуже складна гра, ми не допускали багато помилок, але пропускали м’ячі з напівмоментів, особливо в першому таймі.

Перша тридцятихвилинка була важкою, а в другому таймі дещо переломили хід гри, створювали моменти. Зокрема, в мене була нагода, і прикро не скористатися нею. Відчуваю провину й беру відповідальність на себе, тому хочу перепросити у вболівальників. Немає жодних виправдань. Якби забив м’яч, то все склалося б інакше.

Потрібно проаналізувати те, що сталося, а також зосередитися на чемпіонаті, адже в неділю гра проти «Колоса». Авжеж, прикро, але треба вдосконалюватися як мені особисто, так і команді загалом. Сподіваюся, наступного року буде краще, але сьогодні прикра поразка. Ще раз хочу перепросити у вболівальників», – цитує Бражка клубна пресслужба.