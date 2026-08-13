Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку біло-синіх у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій від азербайджанського Карабаха (0:2).

«Карабах максимально скористався всіма своїми можливостями.

У другому таймі ініціатива була за нами. У нас було три реальні гольові моменти. Але, можливо, нам просто не пощастило, і ми не змогли скористатися цими шансами.

У перші хвилини команда грала агресивніше. Ми намагалися тримати м'яч під контролем, більше розраховували на Пономаренка. Робили все можливе, щоб володіння м'ячем було за нами», – цитує Костюка видання azerisport.com.