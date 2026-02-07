Французький центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате проводить останні місяці за чинним контрактом, після чого його майбутнє в клубі залишається невизначеним.

Наразі 26-річного гравця пов'язують із мадридським Реалом, який раніше не проявляв активності по даному трансферу, але вже взимку вирішив зробити крок до підписання захисника. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Реал запропонував Конате контракт до 2031 року і сторони ведуть переговори щодо умов угоди.

Зазначається, що Ібраїма вже відмовився від більш вигідних фінансових пропозицій із Саудівської Аравії. Нинішнього сезону Конате провів 31 матч і забив два голи.

Раніше повідомлялося, що Реал зацікавився зірковим півзахисником Манчестер Сіті.