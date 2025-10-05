Житомирське Полісся на своєму полі розгромило Полтаву з рахунком 4:0 у восьмому турі чемпіонату України.

Головний тренер команди Руслан Ротань розповів, як його підопічні змогли створити комфортну перевагу ще в першому таймі. Він також пояснив, чому після перерви та у другій половині гри вирішив освіжити склад, замінивши лідерів команди.

«Нам вдався старт матчу, дуже класно були налаштовані і добре розуміли, як слід діяти. В атаці все було правильно, а коли втрачали м'яч, то одразу йшли у відбір. Коли вже рахунок був 3:0, то хотілося дати пограти тим, хто має менше практики. Невеликі пошкодження у Шепелєва і Андрієвського, а у Бабенка вже три картки і загроза дискваліфікації. Така сама ситуація у Андрієвського, а наступного туру Шахтар. І судді це розуміють, тож поберегли деяких гравців», – сказав Ротань для УПЛ-ТБ.

Після цієї перемоги Полісся піднялося на третє місце у чемпіонаті, маючи в активі 15 очок. У наступному турі житомиряни зустрінуться із Шахтарем 18 жовтня.