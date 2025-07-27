Форвард Арсеналу Габріель Жезус привернув увагу бразильського Фламенго. Клуб з Ріо-де-Жанейро розглядає можливість придбання 28-річного нападника, який наразі відновлюється після тяжкої травми (розриву хрестоподібних зв'язок). Очікується, що він зможе повернутися до гри ближче до кінця осені.

Цього літа Фламенго вже посилився одним із гравців Арсеналу, підписавши півзахисника Жоржиньо. Тепер бразильський гранд хоче зміцнити і атаку, розглядаючи варіант із Жезусом, враховуючи його поточну фізичну форму та можливе зниження статусу в команді Артети.

Габріель Жезус перейшов до Арсеналу з Манчестер Сіті в 2022 році і став важливою фігурою в першому сезоні при Артеті. Проте низка травм заважала йому регулярно з'являтися на полі.

Минулого сезону бразилець провів 27 матчів, відзначившись сімома голами та двома результативними передачами.

Раніше Мікель Артета висловився щодо Віктора Дьокереша.