Павло Василенко

Бразильський вінгер Джевані перейшов з Олександрії в південнокорейський Тегу. Офіційно про умови цієї угоди не повідомляється. Про трансфер Джевані повідомляє пресслужба Олександрії.

У минулому сезоні Джевані забив один гол у 14 проведених матчах у складі «містян». Загалом на його рахунку два м'ячі в 34 поєдинках за український клуб.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 500 тисяч євро.

В минулому сезоні Олександрія вперше в історії посіла друге місце в українській Прем'єр-лізі, після чого клуб покинув головний тренер Руслан Ротань.