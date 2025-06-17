Павло Василенко

Олександрія оголосила про призначення Кирила Нестеренка в ролі нового головного тренера команди.

33-річний український фахівець змінить на цій посаді Руслана Ротаня, який привів «містян» до срібла УПЛ у минулому сезоні, після чого очолив житомирське Полісся.

Деталі угоди між Нестеренком та Олександрією наразі залишаються невідомими.

Для Нестеренка це стане перший досвід роботи в ролі головного тренера. Таким чином, спеціаліст буде наймолодшим наставником клубу в УПЛ.

Нестеренко в Україні працював у структурі кам'янської Сталі, був помічником Ніколая Костова у 2017 році.

Пізніше українець також асистував болгарському фахівцеві у Казахстані (Шахтар Караганда, Каспій) і у Болгарії (Левські Софія) – останнє місце роботи.

У сезоні 2025/26 Олександрія гратиме у Лізі конференцій, розпочавши свій шлях з другого кваліфікаційного раунду змагань.