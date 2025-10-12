У ЗМІ неодноразово з'являлися чутки про можливий відхід капітана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

Проте 31-річний півзахисник має намір продовжити кар'єру у складі Манчестер Юнайтед і не розглядає пропозиції, навіть якщо йдеться про великі суми з близькосхідних клубів.

«Я щасливий тут. Інакше я б не залишався грати в цьому клубі. Мені подобається насолоджуватись моментом. Переїзд до Саудівської Аравії? Цей сценарій навіть неможливо уявити, бо банально зі мною це ще не обговорювалось», — заявив португальський виконавець для Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Реткліфф поставив крапку щодо долі Аморіма на чолі Манчестер Юнайтед.