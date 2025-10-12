Бруну Фернандеш висловився про можливий трансфер в Саудівську Аравію: «Цей сценарій навіть неможливо уявити»
Капітан Манчестер Юнайтед щасливий в клубі
близько 1 години тому
Бруну Фернандеш/фото: Манчестер Юнайтед
У ЗМІ неодноразово з'являлися чутки про можливий відхід капітана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.
Проте 31-річний півзахисник має намір продовжити кар'єру у складі Манчестер Юнайтед і не розглядає пропозиції, навіть якщо йдеться про великі суми з близькосхідних клубів.
«Я щасливий тут. Інакше я б не залишався грати в цьому клубі. Мені подобається насолоджуватись моментом.
Переїзд до Саудівської Аравії? Цей сценарій навіть неможливо уявити, бо банально зі мною це ще не обговорювалось», — заявив португальський виконавець для Фабріціо Романо.
