Буковина здобула вольову перемогу над Рухом у контрольному матчі
Товариська гра пройшла на Закарпатті
18 хвилин томуПідписатися в
Чернівецька Буковина здобула вольову перемогу над львівським Рухом у контрольному матчі.
Перший тайм минув без забитих голів. У другій половині зустрічі Рух вийшов уперед завдяки влучному удару Мухаммеда Джурабаєва. Буковина відповіла голом Олега Кожушка після передачі Вітенчука, а наприкінці гри Мікаел Клепач замкнув простріл Кожушка та приніс перемогу чернівецькій команді.
Контрольний матч
Буковина – Рух – 2:1
Голи: Кожушко, 76, Клепач, 88 – Джурабаєв, 48
Буковина підписала африканського легіонера.
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