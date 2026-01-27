Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік поділився своєю оцінкою виступу вінгера команди Ламіна Ямаля у матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії проти Ов’єдо. Поєдинок завершився впевненою перемогою каталонців з рахунком 3:0.

У нас хороші стосунки, так само як і з іншими гравцями. Якщо б ми не забили перший гол, можливо, третього взагалі не було. Я дуже ціную його пресинг і те, як він дає нам перевагу на полі. Зрештою, всі хочуть бачити голи, але як тренер я більше ціную інші аспекти гри, які є ключовими для забитих м’ячів і хорошого ритму протягом матчу, – наводить слова Фліка AS.

Ламін Ямаль відзначився на 73-й хвилині зустрічі. Він прийняв навісну передачу від Даніеля Ольмо поблизу межі штрафного майданчика та ефектним ударом у падінні відправив м’яч у сітку воріт.

Нагадаємо, наступний матч Барселона проведе у Лізі чемпіонів проти Копенгагена у середу, 28 січня, початок о 22:00 за київським часом.