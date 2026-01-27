Гвардіола: «Галатасарай — один із найсильніших клубів, у них завжди достатньо якісних футболістів»
Головний тренер Манчестер Сіті висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів проти турків
21 хвилину тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Галатасарая в рамках 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у середу, 28 січня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Галатасарай лідирує в чемпіонаті Туреччини, усі їхні гравці просто неймовірні. Віктор Осімген — футболіст найвищого рівня, він чудово взаємодіє з командою. Лерой Зане та обидва вінгери дуже швидкі. Галатасарай — один із найсильніших клубів, у них завжди достатньо якісних футболістів, — наводить слова Гвардіоли пресслужба УЄФА.
Наразі Манчестер Сіті має 13 очок і посідає 11-те місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів. Галатасарай із 10 очками розташовується на 17-й позиції.