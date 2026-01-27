Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Галатасарая в рамках 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у середу, 28 січня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Галатасарай лідирує в чемпіонаті Туреччини, усі їхні гравці просто неймовірні. Віктор Осімген — футболіст найвищого рівня, він чудово взаємодіє з командою. Лерой Зане та обидва вінгери дуже швидкі. Галатасарай — один із найсильніших клубів, у них завжди достатньо якісних футболістів, — наводить слова Гвардіоли пресслужба УЄФА.

Наразі Манчестер Сіті має 13 очок і посідає 11-те місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів. Галатасарай із 10 очками розташовується на 17-й позиції.