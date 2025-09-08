Бущан — про перехід в склад Полісся: «З нетерпінням чекаю першої зустрічі з вболівальниками»
Георгій дуже радий приєднатися до житомирського клубу
близько 1 години тому
Георгій Бущан/фото: Полісся
Голкіпер збірної України Георгій Бущан вперше звернувся до вболівальників після переходу до житомирського Полісся.
«Привіт, зграя. Дуже радий приєднатися до вас та стати частиною футбольного клубу Полісся. Зараз я знаходжуся у розташуванні національної збірної України та з нетерпінням чекаю першої зустрічі з вболівальниками. Побачимося вже зовсім скоро, цей сезон буде особливим. Сила в зграї!»
Футболіст перебрався до українського клубу на правах оренди терміном на один рік із саудівського Аль-Шабаба. Нагадаємо, взимку 2025 року Бущан змінив київське Динамо на Аль-Шабаб, де встиг провести 12 поєдинків, у яких пропустив 24 м'ячі.
