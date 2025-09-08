Хацкевич прокоментував своє призначення на пост віцепрезидента Полісся
Функціонер хоче доводити усе ділом
близько 1 години тому
Олександр Хацкевич/фото: Google
Колишній гравець київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував своє призначення на посаду віце-президента житомирського Полісся.
«Я тут не вперше. Ця історія почалася у жовтні 2024 року. В першу чергу президент клубу прийшов до такого рішення. Про амбіції цього клубу я не буду розповідати – багато було сказано про це все раніше.
Я зі своєї сторони зроблю все, щоб клуб розвивався. Футболісти повинні розуміти, з якою ціллю ми тут знаходимося. Дії важливіші за слова – я не буду багато тут розповідати, все буде у процесі», – сказав Хацкевич на прес-конференції.
