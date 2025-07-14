Чорноморець завершив літню комплектацію команди. Два лідери Ворскли підписали контракти з клубом
Загалом одесити підписали шість виконавців
37 хвилин тому
Одеський Чорноморець завершив активну фазу літньої трансферної кампанії, повідомляє ТаТоТаке. Вчора клуб представив трьох новачків: півзахисників Микиту Степового та Максима Лопирьонка, а також форварда Ростислава Русина.
Сьогодні ж до складу одеської команди приєдналися ще три футболісти – 34-річний опорний півзахисник Олександр Скляр, колишній капітан Ворскли, та 32-річний нападник Владислав Кулач, який також раніше виступав за полтавський клуб. Команду також підсилив 23-річний вінгер Євген Рязанцев.
Нагадаємо, голкіпер Ворскли підписав контракт з румунським клубом.