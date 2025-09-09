Сергій Стаднюк

Майже весь футбольний світ відпочиватиме у середу, 10 вересня. Але не Південна Америка.

В ніч на середу майже одночасно відбудуться всі матчі заключного 18-го туру двохрічного відбору на чемпіонат світу-2026. І лише два з них будуть реально щось вирішувати. За міжконтинентальний плей-оф за путівку на Мундіаль борються збірні Венесуели (18 очок) та Болівії (17).

Обидвом командам однаково не пощастило із суперниками. Венесуельцям протистоятиме Колумбія, що на старті відбіркового циклу навіть боролася з беззаперечним лідером, Аргентиною. Цю гру в прямому ефрі покаже сервіс MEGOGO. Болівія зіграє з Бразилією, що нарешті заграла за Карло Анчелотті. Цей поєдинок, нажалі, офіційно не транслюється на території України.

В інших матчах вирішується хіба розподіл місць серед команд, що вже достроково здобули прямі путівки. Збірна Аргентини на виїзді зіграє з Еквадором і спробує набрати 41 очко, перевершивши результат минулого циклу (39). Перу прийме Парагвай, а Чилі – Уругвай.

02:00 | Еквадор – Аргентина. Пряма трансляція

02:30 | Венесуела – Колумбія. Пряма трансляція

02:30 | Перу – Парагвай. Пряма трансляція

02:30 | Чилі – Уругвай. Пряма трансляція

