Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко розповів про проблеми команди перед матчем другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Навіть якщо і обіграємо Азербайджан, нам на чемпіонаті світу робити нічого. Ми постійно хочемо в суперники слабкі команди, а вони не випадають. Грати можна і з середніми командами, типу Ісландії, але ми поки зупинилися на тому, що ми – зірки, а зірок дуже важко змусити відбирати і бігати 90 хвилин.

Ми вже звикли грати в стиках, але друге місце ще треба зайняти в цій групі. Якщо не обіграємо Азербайджан, то почнеться пожежа, всі будуть матюкати нашу збірну і писати: а кого тоді обігравати? Французів у другому матчі ми ніяк не обіграємо, максимум буде нічия, та й то випадково. Ісландці – це непроста команда, там всі носяться по полю. З ними доведеться віддати всі сили і викластися на 100%. Ми будемо боротися з Ісландією за друге місце, Франція перше нікому не віддасть.

Травми? Миколенко не настільки важливий для нашої команди, а ось Циганков у збірній майже завжди добре виглядає. Дуже шкода, що у нього немає здоров'я, постійні травми мучать. Також Яремчук невчасно травмувався. В Україні завжди були нападники, а зараз залишилося тільки двоє, — заявив Леоненко в інтервʼю Blik.ua.