Леоненко: «Навіть якщо і обіграємо Азербайджан, нам на чемпіонаті світу робити нічого»
Відомий експерт розповів про проблеми збірної України
30 хвилин тому
Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко розповів про проблеми команди перед матчем другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.
Навіть якщо і обіграємо Азербайджан, нам на чемпіонаті світу робити нічого. Ми постійно хочемо в суперники слабкі команди, а вони не випадають. Грати можна і з середніми командами, типу Ісландії, але ми поки зупинилися на тому, що ми – зірки, а зірок дуже важко змусити відбирати і бігати 90 хвилин.
Ми вже звикли грати в стиках, але друге місце ще треба зайняти в цій групі. Якщо не обіграємо Азербайджан, то почнеться пожежа, всі будуть матюкати нашу збірну і писати: а кого тоді обігравати? Французів у другому матчі ми ніяк не обіграємо, максимум буде нічия, та й то випадково. Ісландці – це непроста команда, там всі носяться по полю. З ними доведеться віддати всі сили і викластися на 100%. Ми будемо боротися з Ісландією за друге місце, Франція перше нікому не віддасть.
Травми? Миколенко не настільки важливий для нашої команди, а ось Циганков у збірній майже завжди добре виглядає. Дуже шкода, що у нього немає здоров'я, постійні травми мучать. Також Яремчук невчасно травмувався. В Україні завжди були нападники, а зараз залишилося тільки двоє, — заявив Леоненко в інтервʼю Blik.ua.
«Синьо-жовті» вже сьогодні, 9 вересня, проведуть другу гру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Пряма трансляція матчу Азербайджан – Україна. Також доступна текстова онлайн трансляція зустрічі. Початок – о 19:00.
Перед грою збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша. Відомо, який фахівець його замінив. Наставник національної команди України Сергій Ребров уже відреагував на зміну в штабі суперника.
