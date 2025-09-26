Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк повідомив, що бюджет клубу зріз після підвищення у класі з Першої ліги до УПЛ.

Ми в постійному контакті З Іваном Андрійовичем Черноногом та Олександром Володимировичем Герегою. Після серії невдалих результатів нас запевнили, що підтримка залишається. Нам, як тренерському штабу, вперше доводиться проходити побідний досвід, коли багато програшів. Я розумів, що таке може трапитись, особливо після безпрограшного відрізку в Першій лізі з 12 матчів.

Ми розуміємо, що за нашою спиною є потужна компанія, але ми повністю притримуємось нашої стратегії поступового розвитку клубу. Галина Федорівна відвідала матчі проти Динамо і Шахтаря й була вражена атмосферою, яку створили в Тернополі.

Чи виріс бюджет Епіцентру виріс, порівняно з Першою лігою? Так, але не стану вдаватись в подробиці. Під час війни воно не дуже доречно. Як би ми не хотіли, футбол зараз не на першому місці. Але поступово клуб розвивається. У нас виріс адмінперсонал. Намагаємось вибудувати вертикаль, запрошувати фахових спеціалістів і давати можливість проявити себе в футболі. Ми не обіцяємо золоті гори, працюючи в рамках визначеного бюджету. Наша головна перевага – це стабільність. Повірте мені, не кожна команда, день в день, виконує свої зобов'язання.

Донедавна я в цьому клубі займався абсолютно всім. Це я не жаліюсь, а констатую факт. Зараз у нас з'явились менеджери, медійники, маркетологи. Епіцентр прагне відповідати статусу клубу УПЛ і бути максимально представленим на всіх рівнях. Англійський стиль управління? Так воно і є. Це крутий досвід, адже ти розвиваєшся в різних напрямках, перебуваючи в контексті всього, що відбувається в клубі, – повідомив Нагорняк в інтерв'ю «Українському футболу».