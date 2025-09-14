Бернлі в рамках 4 туру АПЛ в рідних стінах приймав Ліверпуль. Матч у Ланкаширі завершився з рахунком 0:1.

Команда Скотта Паркера протягом всього матчу робила те, що найкраще вдавалося у Чемпіонгипі, зігравши на нуль.

Наприкінці зустрічі відбулись два ключові епізоди зустрічі, коли на 84-й хвилині Угочукву був вилучений, а на останній доданій хвилині Ліверпуль в більшості заробив пенальті, яке реалізував Салах.

Чемпіон Англії залишається єдиною командою, яка ще не губила очки в цьому чемпіонаті.

АПЛ. 4 тур

Бернлі - Ліверпуль 0:1

Гол: Салах, 90+5 (з пенальті)

