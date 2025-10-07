Чеферін: «Матчі національних ліг мають проводитися на рідній землі»
Президент УЄФА прокоментував дозвіл перенести матчі Серії А та Ла Ліги за кордон
близько 2 годин тому
Ла Ліга звернулася до УЄФА з проханням дозволити проведення матчу Вільярреал – Барселона у США, в Маямі, тоді як Серія А подала запит на організацію поєдинку Мілан – Комо в Австралії, у місті Перт.
Після обговорення УЄФА, як виняток, погодився дозволити проведення цих двох зустрічей чемпіонатів Іспанії та Італії за кордоном. Водночас Європейський футбольний союз наголосив, що такі ігри мають залишатися винятковими випадками, оскільки національні турніри повинні проводитися всередині своїх країн.
Президент УЄФА Александер Чеферін рішуче висловився проти подібної практики, його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.
— Матчі ліг повинні проводитися на рідній землі: будь-яке інше позбавить виборчих прав відданих уболівальників, які відвідують матчі, і потенційно внесе спотворення у змагання. Наші консультації підтвердили масштаб цих побоювань. Я хотів би подякувати 55 національним асоціаціям за їхню конструктивну і відповідальну участь у вирішенні такого делікатного питання.
Хоч і сумно, що довелося дозволити ці два матчі, це рішення виняткове і не повинно розглядатися як таке, що створює прецедент. Наша мета зрозуміла: захистити цілісність національних ліг і забезпечити, щоб футбол залишався на батьківщині.
