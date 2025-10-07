Ла Ліга звернулася до УЄФА з проханням дозволити проведення матчу Вільярреал – Барселона у США, в Маямі, тоді як Серія А подала запит на організацію поєдинку Мілан – Комо в Австралії, у місті Перт.

Після обговорення УЄФА, як виняток, погодився дозволити проведення цих двох зустрічей чемпіонатів Іспанії та Італії за кордоном. Водночас Європейський футбольний союз наголосив, що такі ігри мають залишатися винятковими випадками, оскільки національні турніри повинні проводитися всередині своїх країн.

Президент УЄФА Александер Чеферін рішуче висловився проти подібної практики, його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.