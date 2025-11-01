Новини матчу та поточна форма команд

Незважаючи на те, що його команда є спільно найрезультативнішою після дев’яти турів, головний тренер Тоттенгема Томас Франк вимагав покращення в завершальній третині поля навіть після виїзної перемоги 3:0 над Евертоном у минулому турі. Шпори розпочали цей тур на третьому місці, і збереження шансів на топ-4 чи вище може залежати від серії перемог поспіль – такого, чого команді бракує з перших двох турів через триматчеву безвиграшну серію вдома (1 нічия, 2 поразки).

Друга переможна серія Челсі в Прем’єр-лізі сезону завершилася від рук несподіваних лідерів Сандерленда в черговому драматичному трилері з пізнім голом. Головний тренер Енцо Мареска не вказав на конкретну слабкість у тій поразці, але, ймовірно, прагнутиме різкого покращення в обороні, особливо оскільки його команда забиває в восьми матчах Прем’єр-ліги поспіль, але перемогла лише в чотирьох (2 нічиї, 2 поразки). Дві з тих чотирьох перемог були на виїзді, але проти аутсайдерів Ноттінгема (3:0) та Вест Гема (5:1), тож це обіцяє бути значно складнішим завданням.

Історія очних зустрічей

Челсі виграв обидва матчі в жахливому для Тоттенгема сезоні Прем’єр-ліги 2024/25, подовживши серію перемог у очних зустрічах до чотирьох. Далі в історії Челсі виграв вісім із десяти конкурентних очних поєдинків (1 нічия, 1 поразка) з сезону 2021/22.

Гарячі статистика та серії

Тоттенгем – одна з двох команд (разом з Борнмутом), яка забила 2+ голи в шести з перших дев’яти турів Прем’єр-ліги.

Фаворит перед матчем виграв лише три з дев’яти ігор Тоттенгема (2 нічиї, 4 поразки) цього сезону Прем’єр-ліги.

Фаворит дня має той самий рекорд (3 перемоги, 2 нічиї, 4 поразки) у дев’яти лігових матчах Челсі.

Челсі – одна з трьох команд (разом з Брентфордом і Фулгемом), яка забивала першою, але програла два окремих матчі в перших дев’яти турах Прем’єр-ліги.

Ключові гравці та відсутні виконавці

Челсі може бути найневдалішим суперником для Бреннана Джонсона, адже це єдина команда, яку він не переміг за понад два спроби (2 нічиї, 5 поразок), і він ніколи не забивав проти них! Челсі виграв дев’ять з одинадцяти конкурентних матчів Педро Нето, в яких він забивав за клуб, останні два з яких були в гостьових матчах Прем’єр-ліги.

Деяку Калушевскі, Домінік Соланке, Бен Девіс і Джеймс Меддісон очолюють список кількох ключових відсутніх Тоттенгема. Ліам Делап з Челсі повернувся після травми в середині тижня, але червону картку, яку він отримав, означає, що він знову поза грою на цей матч.

