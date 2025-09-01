Футбольний фахівець Олександр Поздєєв в інтерв'ю XSPORT проаналізував літню єврокампанію Шахтаря, який вперше випробує себе в Лізі конференцій.

Екснаставник Колоса розповів, з якими викликами зіштовхнуться гірники після продажу Георгія Судакова в Бенфіку та Кевіна в Фулгем.

Олександр Поздеєв / Фото - ФК Колос

– Шахтар вперше в історії зіграє в основному раунді Ліги конференцій. Це можна назвати ударом по амбіціях клубу?

– Це трохи не те, на що розраховує Шахтар, але не найгірший варіант на сьогодні. На цьому рівні вони можуть обігрувати будь-якого суперника. Якщо вони грають не проти низького блоку, то в них вистачить класу перемагати суперників по ЛК.

– Можна говорити про те, якби Шахтарю не була цікава Ліга конференцій, вони б так наполегливо не рубались з Серветтом?

– Звичайно! Молоді бразильці приїжджають під єврокубки, оскільки не так легко вони зможуть одразу заграти в Україні в середньо-низьких блоках, невисокій інтенсивності, яку пропонує більшість команд.

– Серветт добре підсвітив недоліки Шахтаря, який декілька разів ловив команду Турана на контрах.

– Серветт – досить добре організована команда, яка за рахунок дисципліни може обігрувати суперників, які сильніші індивідуально. І Joga Bonita з такими суперниками вже важко дається. Вони якісно використовували свої шанси. Шахтар погано працює на стандартах, а потім має проблеми в перехідних фазах. Серветт показав майстер-клас нашим командам, як можна карати помаранчево-чорних за помилки.

Через травми в Шахтаря просідає якість. Це є проблема, над вирішенням якої доведеться поламати голову. Грати з Бешикташем з позиції андердога набагато легше, ніж коли всі чекають, що Серветту наб'ють повну торбу, але швейцарці вперлись. Гол, який забив Еліас, вартий особливої уваги, як між кількома гравцями зорієнтуватись і акцентовано прошибити по воротах. Це вищий пілотаж.

– Судаков нестандартно попрощався з Шахтарем. Вийшов грати приховану дев'ятку, де йому взагалі не комфортно.

– Я, чесно кажучи, не зрозумів, який був в цьому сенс. Жора зіграв на своєму рівні, опустившись нижче, розуміючи, що це був його останній матч за клуб.

– Бенфіка покладає великі сподівання на Судакова, але у Шахтарі всі відмічали, як він уникає тиску суперника, діючи з глибини.

– Жорі, перш за все, варто бути готовим змінити налаштування, тренуватись і грати на інших швидкостях. Для того щоб грати між лініями, потрібно якісно орієнтуватись в цій позиції і розуміти пріоритети, коли м'яч до тебе доходить. Опускаючись нижче ти уникаєш тиску між лініями. Жора в Шахтарі перебирав роль плеймейкера відтягнутого, але я не впевнений, що в Бенфіці все буде по старому.

Від нього вимагатимуть більше забивати, атакувати простір за спинами, вриватись в штрафному. Моє бачення, що Судаков опиниться в Бенфіці у некомфортних для себе рамках. Йому доведеться перелаштуватись.

Георгій Судаков / Фото - Бенфіка

– Клуби середньої руки не дадуть Судакову почувати себе комфортно?

– Тоді чому Бенфіка пішла на угоду з Шахтарем, а не зробила ставку на хлопчика з академії? В таких іграх, де Бенфіка тотально домінуватиме, це може робити свій вихованець. Від Судакова вимагатимуть набагато більшого, коли за тебе дають немалі гроші.

– Вам не здається, що Кевін більше займався саморекламою, ніж був корисним Шахтарю?

– Це природне для всіх бразильців. Для цього вони приїжджають в Шахтар. Є ситуації, які не вимагають обігрувати, але вони продовжують наполегливо возитись і в якийсь момент воно пройде. Втримати концентрацію протягом всього матчу буває не так просто. Пенальті Серветт привіз якраз тоді, коли піймали запару і замість вибити м'яч сфолили на супернику, запізнившись з рішенням.

– Егіналду, Марлон Гомес, Невертон готові за собою потягнути бразильську діаспору?

– Шахтар має з кого обирати. Новим бразильцям буде простіше інтегруватись в команду. Новий лідер має проявитись серед тих, хто вестиме центральну вісь. Кевін більше вів гру, але не лідерськими якостями.

– Марлон Сантос може бути корисним сьогоднішньому Шахтарю з його стилістикою ведення гри?

– Ми пам'ятаємо Марлона таким, яким він був в командах Де Дзербі. Пройшло багато часу і вимоги Турана в Шахтарі будуть відрізнятись. Якщо він повернувся в Шахтар, напевно він відіграватиме свою роль.

– Шахтар провів два насичених місяці. Пауза на збірні допоможе провести роботу над помилками?

– В міжнародне вікно ведеться робота над покращенням фізичного стану, оскільки в тижневих циклах акцент зміщується нв інших речах.

