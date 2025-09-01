Фахівець з італійського футболу Алекс Великих в інтерв'ю XSPORT проаналізував літню єврокампанію Полісся, яке поступилось Фіорентині (0:3, 2:3).

Тепер вже в осінній стадії єврокубків флорентійці поміряються силами з Динамо. Чемпіон України матиме шанс взяти реванш за поразку в 1/4 фіналу Ліги Європи 10-річної давнини.

Алекс Великих / Фото - Facebook

– З якими викликами зіштовхнувся Піолі в другу каденцію у Фіорентині?

– Піолі прийшов вдруге в Фіорентину, але прийшов у новому статусі порівняно з його першим досвідом роботи в цьому клубі. Прихід тренера? що виграв скудетто й має міжнародний бекграунд має надихнути вболівальників й гравців на покращення турнірних досягнень в чемпіонаті. Але Фіорентина грає також в Лізі Конференцій - турнірі в якому вона є одним з ветеранів змагань, турнір який не є пріоритетним для вболівальників, проте у разі негативного результату він би миттєво став важливим.

Слід зазначити, що прихід Піолі цього сезону саме в Фіорентину не був прогнозованим, несподівана самовільна відставка Палладіно після його підтвердження президентом клубу викликала протестну реакцію вболівальників й вони хотіли щось таке яке б задовольнило амбіції, таким тренером багато хто хотів бачити Саррі, дехто навіть Манчіні, але міг прийти й Мотта або Тудор, проте фігура Піолі у підсумку задовольнила майже всіх.

А фінансові питання з арабами вирішив власник клубу Комміссо. Так само йому й дирекції негайно довелося вирішувати питання з гравцями, передусім з основним форвардом Мойзе Кіном, півзахисниками Гудмуднсоном та Фаджолі, воротарем Де Хеа. Всі ці питання завдяки широкому фінансуванню власника вдалося вирішити. Клуб не лише підтвердив своїх лідерів, але й виконав прохання тренера придбати Джеко, та ще декілька гарних футболістів. Піолі в кадровому питанні вирішив свої проблеми. Але Флоренція це вимоглива публіка, яка не задовільнилася шикарною новою базою клубу, регулярними виступами в єврокубках, вона хоче бачити «фіалок» в Лізі Чемпіонів й вимагатиме результати від тренера й керівництва в цьому сезоні, не думаючи про те, що стадіон клубу в стані реконструкції яку веде місто, яке відстає від темпів й яке не захотіло в свій час надати право власникові клубу це зробити, а зараз просить надати фінансову допомогу місту в цьому питанні...

Не думають вболівальники й про запеклу конкуренцію в Серії А, а турнір як Ліга Конференції відбере додаткові сили у команди. Піолі, маючи досить непоганий склад, треба буде швидко знайти комбінацію гравців основного складу й дати результати

– Які недоліки або напрацювання підсвітили матчі між Поліссям та Фіорентиною?

– Дуже цікавий футбольний проект будує Буткевич, Полісся це амбітний власник який любить футбол, що знає як будувати успішні проекти, й який має для цього фінансову можливість. Є тренер який може будувати й розвивати. Є гравці яким в цілому по силам посісти третю сходинку в УПЛ, але цей склад все одно вимагає підсилення, можливо й за рахунок деяких якісних легіонерів, але таких які б могли грати в швидкий футбол й дати результати вже в 1-1,5 сезону. Дуже хотілося аби проект Буткевича виріс у стабільний клуб європейського рівня. Для цього треба вибудовувати систему роботи клубної організації вже зараз так, якби нібито клуб був грандом європейського футболу – академія де дійсно працювали б на зростання завдяки передовим методиками підготовки й наукового підходу, широка межа внутрішнього скаутінгу й селекції граців, й ще треба структура, яку можна назвати департаментом міжнародного розвитку – яка дасть філософію становлення й спортивно-економісної брендізації Полісся в Європі

Граючи проти Фіорентини ми могли бачити як швидко навчається Полісся – різниця між двома матчами не лише у результаті, голах, але й у тактичному зростанні – гарна, грамотна організація гри півзахисту у другому матчі була досить помітна, тренер зробив роботу в цьому плані на відмінно, але не вистачило фізичної свіжості й якості гравців другого ешелону.

– Італіано виводив фіалок у фінал ЛК, Палладіно зупинився в кроці. Ця команда здатна на четверту спробу підкорити третій за рангом євротурнір?

– Питання виграшу Ліги Конференції не стоїть перед Піолі, питання максимум на цей сезон - потрапляння в Лігу Чемпіонів, питання мінімум- потрапляння в Лігу Європи, грати знову наступного сезону в Лізі Конференції вболівальники не хочуть.

– В контексті самого Полісся, що може взяти корисного Буткевич, аби реалії УПЛ не затягнули в теплу ванну?

– Щодо Полісся, то це молодий амбітний проект з гарними фінансовими можливостями. Видно, що президент Буткевич любить футбол, навіть горить футболом, й це приємно. Але як у будь-якого молодого проекту є питання набуття досвіду - й виступи в єврозмаганнях стали таким моментом – висновки зроблені – дистанції, години, енергія все це вже буде враховано для наступного виступу Полісся в єврокубках, а це відбудеться з таким президентом на всі 100%.

Тут навіть можна провести паралелі між власниками обох клубів – любов до футболу, батьківське ставлення до гравців, постійне поступове посилення складу й менеджменту, ставка на амбітного тренера з позитивним характером.

Фото - ФК Полісся

– Можна говорити про те, що для побудови команди Ротаню виліт з єврокубків піде на користь?

– УПЛ зараз стане для Полісся основним турніром й його результати повинні зростати разом з вимогами до гравців Полісся - вигравати, вигравати й вигравати - це на мій погляд повинен вкладати президент у список вимог щоденної роботи футболістів клубу.

– Лідери минулого сезону Назаренко і Гуцуляк не виглядають яскраво.Їхнє становище в клубі під загрозою?

– Назаренко в другому матчі виглядав досить не погано, Гуцуляк прагнув, але фізично не мав сил, це було помітно. Взагалі оцінювати суворо індивідуального гравця в таких умовах переїздів вважаю не зовсім об'єктивно. Різницю ці та інші гравців повинні показати починаючи десь через пару трійцю тижнів

– Як ви ставитесь до можливого переходу Олексія в один з італійських клубів? Трансферне вікно от-от зачиниться...

– Про Гуцуляка пишуть в плані зацікавленість з боку італ клубів, але не думаю що це гравець який зараз у шорт листах, скоріше за все він міг би бути тим хто цікавляться, але не на зараз.

Олексій Гуцуляк / Фото - ФК Полісся

– Відсутність Крушинського стала болючою втратою для Полісся в цих поєдинках?

– Крушинський, на мій погляд дуже цікавий гравець, футболіст досить молодий, але який має необхідні амбіції які потрібні для кар'єрного зросту. Для Полісся, я би назвав так: це футболіст – взірець якими повинні бути гравці що йдуть грати в проект Буткевича.

– Під ваш опис підходить новачок Влад Велетень, який прийшов з Колоса.

– Такому проекту потрібно сильні гравці, амбітні й здатні прогресувати під керівництвом тренера.

– Варто очікувати від Полісся боротьбу за трійку в УПЛ в дебютному сезоні Ротаня?

– Ротань це тренер з ідеями побудови, він буде прагнути виконати завдання потрапити в трійку за результатами сезону. Але такому тренеру повинна бути міцна сильна підтримка спортивного керівника/директора – людини, яка чітко зможе показати гравцям що вектор клубу завдає президент, тренер втілює власну ідею, а гравці відповідають за реалізацію й в цьому процесі всі в одному глісері відповідають за результат сезону від зараз й до червня.

Руслан Ротань / Фото - ФК Полісся

– Восени у Фіорентини буде ще одне випробування українською командою. Динамо в теперішньому стані приречене на фіаско?

– Фіорентина цього сезону зустрінеться знов з черговим українським клубом в Лізі Конференції – київським Динамо. Якщо використовувати близьку На відміну від нового в єврокубках Полісся, Динамо, умовно кажучи, вже такий собі вжковаговик, який вимушено скинув вагу аби потрапити в категорію де він може зробити різницю.

Грати проти Динамо Фіорентині буде важко. Тим більш що для фіалок гра припадає на відповідальний відрізок чемпіонату... Результат матчу може бути цілком на користь киян.

Аналізуючи Динамо, я б не говорив дуже драматично щодо перспектив клубу та команди, проблеми є, деякі майже хронічні, але досвід виходу з важких ситуацій в клубі є. Всім хотілося аби було краще Динамо, але зараз треба стискати зуби й братися до роботи. Розуміння необхідності дій в клубі бачу є, далі будемо бачити, наскільки швидко це розуміння переросте в зростання. Але підкреслюю, Динамо Київ – клуб який приречений на успіх.

«Ліга конференцій – трохи не те, на що розраховує Шахтар». Відомий фахівець проаналізував літню кампанію «гірників»