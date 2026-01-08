Чутки про можливий перехід вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора в Челсі не відповідають дійсності. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між лондонським клубом та представниками 25-річного бразильця не було жодних контактів: ні офіційних пропозицій, ні попередніх обговорень. Усі розмови про інтерес із боку Челсі названі безпідставними.

Наголошується, що Вінісіус повністю сконцентрований на грі за Реал. Тема його майбутнього контракту з мадридським клубом обговорюватиметься окремо і на даний момент не стоїть на порядку денному.

Діюча угода футболіста з Реалом розрахована до літа 2027 року. У поточному сезоні Вінісіус взяв участь у 25 матчах, відзначившись п'ятьма забитими м'ячами та вісьмома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Вінісіуса запропонували топклубу АПЛ.