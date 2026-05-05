Челсі програв шостий матч поспіль в АПЛ, «аристократи» продовжують деградувати
Лондонці знаходяться за межами єврокубкової зони
29 хвилин тому
Челсі / Фото - Yahoo
Челсі поступився Ноттінгем Форест (1:3) у матчі 35-го туру чемпіонату Англії.
Команда програла 6-й матч матч поспіль в АПЛ. Востаннє з «синіми» це траплялось у 1993 році.
До цього були поразки від Брайтона (0:3), Манчестер Юнайтед (0:1), Манчестер Сіті (0:3), Евертона (0:3) і Ньюкасла (0:1).
Лондонський клуб має у активі 48 очок. Команда посідає 9-те місце в АПЛ.
Нагадаємо, раніше Челсі переміг Лідс і вийшов у фінал Кубка Англії.
