Павло Василенко

Реал буде активним протягом літнього трансферного вікна. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес підготував 300 мільйонів євро на два трансфери. Fichajes повідомляє, що Хуліан Альварес та Енцо Фернандес є цілями.

Реал починає новий розділ своєї історії, започаткований президентськими виборами. Перес залишається на посаді, перемігши свого опонента з величезною перевагою. Незабаром буде призначено нового тренера, що стане першим кроком у майбутній революції в основному складі. Також було домовлено про трансфер двох гравців.

Найближчими днями мають з'явитися новини про те, що Ібраїма Конате та Дензел Дюмфріс підписали контракти з Реалом. Перший прибуде на правах вільного агента, тоді як другому заплатять скромні 20 мільйонів євро, що відповідає пункту відступних у контракті нідерландця.

Це не кінець запланованих змін для Реала. Очікується, що цього літа до команди приєднаються щонайменше ще два гравці. За даними джерела, Перес підготував 300 мільйонів євро на трансфер двох провідних європейських футбольних зірок. Першим із них, як кажуть, є Хуліан Альварес, чутки про якого ходять вже кілька днів. Вважається, що аргентинець – це гравець, якого він обіцяв перейти під час передвиборчої кампанії. Цікаво, що переможець чемпіонату світу 2022 року залишається трансферною мрією Барселони.

Другим гравцем, на якого Реал витратить частину 300 мільйонів євро, є Енцо Фернандес. Повідомляється, що Жозе Моурінью, новий головний тренер «вершкових», особисто звернувся до півзахисника Челсі. 25-річний гравець оптимістично налаштований щодо гри за мадридський клуб. Однак до наведеної вище інформації слід ставитися з певною часткою скептицизму. Трансферне вікно має тенденцію пов'язувати найбільші клуби з різноманітними гравцями. Тим не менш, літо в іспанській столиці обіцяє бути насиченим і захопливим.