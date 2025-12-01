Мудрик взимку може повернутися після відсторонення, але гратиме на за Челсі
Лондонський клуб веде перемовини зі Страсбургом
близько 13 годин тому
Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик має повернутися на поле до 17 січня 2026 року. Про це повідомляє портал The Chelsea Forum.
24-річний гравець уже більше року не брав участі в офіційних матчах через дискваліфікацію, пов'язану зі звинуваченнями у вживанні допінгу. За даними джерела, термін його відсторонення спливає на початку наступного року і лондонський клуб активно шукає оптимальний варіант для продовження його кар'єри.
Керівництво Челсі веде переговори з французьким Страсбургом щодо можливої оренди Мудрика в зимовий трансферний період. Передбачається, що український футболіст проведе близько півроку у Лізі 1, щоб поновити ігрову форму, після чого повернеться до команди з Лондона.