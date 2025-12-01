Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик має повернутися на поле до 17 січня 2026 року. Про це повідомляє портал The Chelsea Forum.

24-річний гравець уже більше року не брав участі в офіційних матчах через дискваліфікацію, пов'язану зі звинуваченнями у вживанні допінгу. За даними джерела, термін його відсторонення спливає на початку наступного року і лондонський клуб активно шукає оптимальний варіант для продовження його кар'єри.

Керівництво Челсі веде переговори з французьким Страсбургом щодо можливої оренди Мудрика в зимовий трансферний період. Передбачається, що український футболіст проведе близько півроку у Лізі 1, щоб поновити ігрову форму, після чого повернеться до команди з Лондона.

