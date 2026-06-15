Денис Сєдашов

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував можливість оновлення гольового рекорду колишнього форварда збірної Німеччини Мирослава Клозе на чемпіонатах світу. Зараз на рахунку Клозе 16 голів, тоді як 27-річний француз має у своєму активі 12 м'ячів. Слова наводить Actu Foot в соцмережі X.

Лідер французької команди зазначив, що для нього пріоритетом залишається командний успіх, а не особисті досягнення.

Всі тільки про це й говорять (сміється). Але це перший раз у моєму житті, коли рекорд здається мені нереальним. Немислимо навіть думати про те, що я у 27 років і після двох чемпіонатів світу опинився в ситуації, коли можу стати найкращим бомбардиром в історії турніру. Але водночас я знаю, що немає сильнішої емоції, ніж перемога на чемпіонаті світу, тому моя головна мета — принести збірній Франції третю зірку, повернутися додому з Кубком і подарувати людям незабываемое літо. А бути найкращим бомбардиром чемпіонатів світу… Значить, залишитися в історії назавжди. Кіліан Мбаппе

Нагадаємо, збірна Франції ставала чемпіоном світу у 1998 та 2018 роках, а на попередньому Мундіалі в Катарі дійшла до фіналу.

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