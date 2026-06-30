«Чергове розчарування»: Гаверц емоційно відреагував на виліт Німеччини від Парагваю на ЧС
Форвард німців оцінив невдачу в матчі плей-оф
близько 4 годин томуПідписатися в
Нападник збірної Німеччини Кай Гаверц прокоментував виліт команди з чемпіонату світу-2026 з футболу. У поєдинку 1/16 фіналу німецька збірна поступилася національній команді Парагваю в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:4 пен.).
Форвард зазначив, що такий підсумок є серйозним ударом для вболівальників усієї країни, а гравцям Бундестім необхідно провести ретельний аналіз своєї роботи. Слова наводить Bild.
Розчарувати знову — неприємне відчуття. Ми виступаємо за таку велику країну. Нам, футболістам, необхідно добряче замислитися над собою.
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