Денис Сєдашов

Ліон обіграв Ренн у домашньому матчі 32-го туру Ліги 1.

Гості відкрили рахунок зусиллями Муси аль-Тамарі, але ще до перерви Ліон вийшов вперед завдяки голу Романа Яремчука та реалізованому пенальті Корентена Толіссо. У другому таймі Естебан Леполь зрівняв рахунок, але наприкінці зустрічі підопічні Паулу Фонсеки вирвали перемогу — відзначилися Афонсу Морейра та Ендрік.

Українець Роман Яремчук відіграв 70 хвилин. У поточному сезоні нападник провів 12 матчів, забивши п'ять голів та віддавши один асист.

Ліга 1. 32-й тур

Ліон – Ренн – 4:2

Голи: Яремчук, 37, Толіссо, 42, з пенальті, Морейра, 52, Ендрік, 75 – аль-Тамарі, 6, Леполь, 48

Після цієї перемоги Ліон із 60 очками посідає третє місце у таблиці. Ренн залишився на п'ятій позиції з 56 балами.

