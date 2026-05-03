Голи Берарді та Лорієнте принесли Сассуоло перемогу над Міланом
Россонері завершували матч у меншості
близько 2 годин тому
Мілан поступився Сассуоло у виїзному матчі 35-го туру Серії А.
Господарі забили швидкий гол на 5-й хвилині зусиллями Доменіко Берарді. На 24-й хвилині «россонері» залишилися в меншості після вилучення Фікайо Томорі, який отримав другу жовту картку.
У другому таймі Арман Лорієнте встановив остаточний рахунок.
Серія А. 35-й тур
Голи: Берарді, 5, Лорієнте, 47
Вилучення: Томорі, 24
Попри поразку, Мілан з 67 очками зберігає третє місце в таблиці. Сассуоло набрав 49 балів і піднявся на дев'яту сходинку.
Довбик повертається! Українець може вийти на поле уже найближчим часом.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись