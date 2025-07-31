Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер розповів про нинішню ситуацію в одеському клубі.

У першому матчі подивимося, в якому ми стані порівняно з іншими командами. Але, з огляду на те, що ми бачили в останньому спарингу із ЛНЗ (2:1), можна сказати, що стан задовільний.

Плюс-мінус те, що планували та хотіли зробити, ми виконали. Але, як я вже казав, ще немає 100-відсоткової готовності. Є хлопці, які до нас приїхали тільки на останній збір. Тому їх ще потрібно вирівняти, підігнати гравців під один знаменник.

Новий власник Чорноморця? Нічого про це не відомо, не можу коментувати. Я такого не чув.

Щодо інформації, що клуб скасував два літні спаринги через брак фінансування – це було перепланування, ми їх [плани] змінили. Так, у нас не вийшло зіграти дві гри. Ми хотіли зіграти, але у нас не вийшло. Ми не зіграли їх, – розповів Кучер в інтерв’ю Tribuna.com.