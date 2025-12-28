Чорноморець визначився з наступником Кучера
Одесити ризикують пролетіти повз УПЛ
40 хвилин тому
Роман Григорчук / Фото - ЛНЗ
Керівництво Чорноморця бачить головним фаворитом на посаду головного тренера Романа Григорчука, повідомляє Sport.ua.
Відомий український фахівець працюватиме зі своїм тренерським штабом, який сформують Степан Матвіїв, Михайло Савка та Андрій Глущенко.
Григорчук двічі у своїй кар'єрі працював з Чорноморцем. Спочатку з 2010 по 2014 рік, а в 2021 році фахівець вдруге очолив одеську команду.
Біля керма Чорноморця досвідчений наставник замінить Олександра Кучера.
