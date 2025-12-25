Чорноморець залишився без головного тренера
Кучер залишив свою посаду
42 хвилини тому
Одеський Чорноморець припинив співпрацю з головним тренером Олександром Кучером. 43-річний фахівець залишив клуб Першої ліги після майже дев’яти місяців роботи.
Кучер очолив одеситів у березні 2025 року, змінивши на посаді Олександра Бабича. Під його керівництвом команда провела першу частину сезону з доволі конкурентними показниками.
За інформацією видання ТаТоТаке, керівництво Чорноморця вже визначило коло кандидатів на вакантну посаду. Основним претендентом називають Романа Григорчука, який нещодавно перебував у сфері інтересів казахстанського клубу Актобе. Наразі саме він розглядається як найбільш імовірний варіант для продовження роботи з моряками.
У чемпіонаті під керівництвом Кучера Чорноморець провів 18 турів Першої ліги, набрав 28 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці. Одесити відстають лише на один бал від Лівого Берега, який іде другим.
Поділитись
Матеріали по темі
Скасований гол форварда Шахтаря не завадив його збірній розпочати КАН з перемоги
близько 2 годин тому