Одеський Чорноморець припинив співпрацю з головним тренером Олександром Кучером. 43-річний фахівець залишив клуб Першої ліги після майже дев’яти місяців роботи.

Кучер очолив одеситів у березні 2025 року, змінивши на посаді Олександра Бабича. Під його керівництвом команда провела першу частину сезону з доволі конкурентними показниками.

За інформацією видання ТаТоТаке, керівництво Чорноморця вже визначило коло кандидатів на вакантну посаду. Основним претендентом називають Романа Григорчука, який нещодавно перебував у сфері інтересів казахстанського клубу Актобе. Наразі саме він розглядається як найбільш імовірний варіант для продовження роботи з моряками.

У чемпіонаті під керівництвом Кучера Чорноморець провів 18 турів Першої ліги, набрав 28 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці. Одесити відстають лише на один бал від Лівого Берега, який іде другим.