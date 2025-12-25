Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер назвав причини різкого погіршення результатів під кінець першої половини сезону.

Ми втратили через травми двох ключових гравців - Білошевського та Хобленка. Повноцінної заміни ним не знайшлося. Особливо болючою для атакувальних дій була втрата Хобленка. Кулач прийшов після травми, в якийсь момент випав Когут, Луїфер та Герич не проходили з нами збори, Русин взагалі вилетів на півроку.

Це вплинуло на ігрову складову. Під кінець року ми змінили схему: перебудувалися на гру в 4 захисники, але чиплятися за м’ячі попереду все одно було важко, – розповів Кучер в інтерв'ю «ТаТоТаке».