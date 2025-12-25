Втрата ключових гравців. Кучер назвав причини різкого погіршення результатів Чорноморця
Фахівець назвав гравців, без яких команда втратила лідерство в чемпіонаті України
близько 2 годин тому
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер назвав причини різкого погіршення результатів під кінець першої половини сезону.
Ми втратили через травми двох ключових гравців - Білошевського та Хобленка. Повноцінної заміни ним не знайшлося. Особливо болючою для атакувальних дій була втрата Хобленка. Кулач прийшов після травми, в якийсь момент випав Когут, Луїфер та Герич не проходили з нами збори, Русин взагалі вилетів на півроку.
Це вплинуло на ігрову складову. Під кінець року ми змінили схему: перебудувалися на гру в 4 захисники, але чиплятися за м’ячі попереду все одно було важко, – розповів Кучер в інтерв'ю «ТаТоТаке».
Кучер очолив Чорноморець наприкінці березня 2025 року, проте не зміг врятувати команду від вильоту з УПЛ. Фахівець продовжив роботу в Першій лізі. Одесити довгий час ішли в лідерах турнірної таблиці. Проте свої позиції зберегти не вдалося.
Більш того, «моряки» відкотилися із зони прямого виходу до УПЛ. Із 38 очками команда поступається Лівому Берегу (39) та посідає третю сходинку.
Нагадаємо, Чорноморець припинив співпрацю з Кучером.
