Сергій Разумовський

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер висловився на тему повернення затримок зарплат після того, як клуб повністю розрахувався з гравцями після призначення фахівця.

Заборгованості завжди впливають на гравців. Я проходив схожу ситуацію в Дніпрі-1, але там рівень зарплат дозволяв футболістам витримувати 3-4 місячні затримки. В Чорноморці це не ті кошти, на які гравець може прогодувати родину впродовж довгого часу: їжа, діти, школа, садочок… Щоб знати, що в тебе надійний тил і думати виключно про футбол - потрібна регулярність, – заявив Кучер в інтерв'ю «ТаТоТаке». Олександр Кучер

Кучер очолив Чорноморець наприкінці березня 2025 року, проте не зміг врятувати команду від вильоту з УПЛ. Фахівець продовжив роботу в Першій лізі. Одесити довгий час ішли в лідерах турнірної таблиці. Проте свої позиції зберегти не вдалося.

Більш того, «моряки» відкотилися із зони прямого виходу до УПЛ. Із 38 очками команда поступається Лівому Берегу (39) та посідає третю сходинку.

Нагадаємо, Чорноморець припинив співпрацю з Кучером.