Денис Сєдашов

Мюнхенська Баварія здобула впевнену домашню перемогу над Боруссією із Менхенгладбаха. Зустріч на Альянц Арені завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів.

Мюнхенці забезпечили собі комфортну перевагу ще у першому таймі. На 33-й хвилині Луїс Діас відкрив рахунок ефектним ударом зльоту після пасу Леона Горецкі. Перед самою перервою Конрад Лаймер подвоїв перевагу, скориставшись передачею того ж Діаса.

У другому таймі перевага господарів стала розгромною — Джамал Мусіала реалізував пенальті, а на 79-й хвилині Ніколя Джексон забив четвертий м'яч. Гостям вдалося забити «гол престижу» лише наприкінці зустрічі зусиллями Ваеля Мох'я.

Бундесліга. 25-й тур

Баварія — Боруссія Менхенгладбах — 4:1

Голи: Діас, 33, Лаймер, 45+1, Мусіала, 57 (пен.), Джексон, 79 – Мохья, 89

Вилучення: Райц, 55 (Боруссія М)

