Конкурента Довбика визнали найкращим гравцем Серії А у лютому
Нідерландець у минулому місяці забив 4 м’ячі в чемпіонаті Італії
близько 2 годин тому
Найкращим гравцем італійської Серії А у лютому визнаний нідерландський нападник Роми Доніелл Мален. Про це повідомив офіційний сайт ліги.
Футболіст отримає приз перед матчем Рома – Лечче, який відбудеться 22 березня у Римі на Стадіо Олімпіко.
Переможець був визначений з урахуванням голосів уболівальників і статистичних даних. Враховувались показники гравців з 23-го по 26-тур.
Іншими претендентами були Доменіко Берарді (Сассуоло), Марко Карнезеккі (Аталанта), Федеріко Дімарко (Інтер), Мойзе Кін (Фіорентина) і Вестон Маккенні (Ювентус).
У лютому Мален провів 4 матчі за Рому у Серії А і забив 4 м’ячі. У іграх з Кальярі (2:0) і Наполі (2:2) він зробив по дублю.
Раніше повідомлялося, що Рома планує оформити повноцінний трансфер Малена.
Поділитись