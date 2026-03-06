Володимир Кириченко

5 березня Тоттенхем програв Крістал Пелас у матчі 29-го туру АПЛ сезону-2025/26.

Зустріч відбулася на арені Тоттенхем Хотспур Стедіум і завершилася з рахунком 3:1 на користь орлів.

Всі чотири голи були забиті в першому таймі. Спочатку за шпор на 34-й хвилині відзначився Домінік Соланке.

Вже на 38-й Тоттенхем залишився в меншості після вилучення Міккі ван де Вена, а до кінця першого тайму Крістал Пелас забив три м'ячі: дубль Ісмаїла Сарра і гол Йоргена Странда Ларсена.

Тоттенхем зазнав п'ятої поразки поспіль. Востаннє шпори перемагали в АПЛ ще 28 грудня 2025 року, коли в 18-му турі здолали саме Крістал Пелас.

У таблиці чемпіонату Англії Тоттенхем з 29 очками посідає 16-те місце. У Крістал Пелас 38 балів і 13-та позиція.

АПЛ. 29-й тур

Тоттенгем – Крістал Пелес 1:3

Голи: Соланке, 35 Сарр, 40 (пен), 45+7 - Странд Ларсен, 45+1

Попередження: Соуза Менезеш, Сарр, Біссума – Ларсен, Клайн

Вилучення: де Вен, 38

У турнірній таблиці чемпіонату Англії Тоттенхем з 29 очками посідає 16-те місце. У Крістал Пелас 38 балів і 13-та позиція.

Раніше Манчестер Сіті втратив очки у чемпіонаті в матчі проти колишньої команди Зінченка.