Сергій Разумовський

У 11-му турі іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі розгромив Райо Вальєкано, оформивши впевнену перемогу завдяки голам в обидвох таймах. На 22-й хвилині рахунок відкрив Морено. Після перерви господарі добили суперника двома м’ячами за три хвилини. Молейро і Коменсанья не залишили шансів обороні суперника, а на 65-й хвилині Айосе Перес поставив остаточну крапку – 4:0.

Атлетико вдома впевнено розгромив Севілью. «Матрацники» дотиснули суперника після перерви. На 64-й хвилині Хуліан Альварес реалізував пенальті, Альмада подвоїв перевагу, а наприкінці основного часу Ґрізманн поставив крапку – 3:0.

Реал Сосьєдад у драматичному дербі здолав Атлетік. Браїс Мендес вивів господарів уперед на 38-й хвилині, але Гурусета майже одразу відновив паритет. Після перерви також швидким голом відзначився Гедеш, знову повернувши перевагу Сосьєдаду. Роберт Наварро ближче до кінця знову зрівняв рахунок. Та вирішальне слово у баскському дербі залишилося за господарями. На 92-й хвилині відзначився Горрочатегі.

Реал Сосьєдад набрав лише 12 очок у турнірній таблиці й залишив зону вильоту. Верхню десятку замикають Райо Вальєкано й Атлетік (по 14). Вільярреал (23) несподівано другий, Атлетико (22) замикає зону Ліги чемпіонів.

Ла Ліга, 11-й тур

Вільярреал – Райо Вальєкано 4:0

Голи: Морено, 22, Молейро, 56, Коменсанья, 58, Айосе Перес, 65

Атлетико – Севілья 3:0

Голи: Хуліан Альварес, 64 (пен.), Альмада, 77, Ґрізманн, 90

Реал Сосьєдад – Атлетік 3:2

Голи: Браїс Мендес, 38, Гедеш, 47, Горрочатегі, 90=2 – Гурусета, 42, Роберт Наварро, 79