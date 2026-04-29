Чотири роки без футболу. Стали відомі деталі покарання Мудрика
близько 1 години тому
Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію від Футбольної асоціації Англії (FA).
За інформацією журналіста Бена Джейкобса, саме це суворе рішення спонукало 25-річного футболіста звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Наразі апеляція гравця перебуває на розгляді в Лозанні. Мудрик залишається поза грою з грудня 2024 року, коли в його організмі виявили мельдоній.
