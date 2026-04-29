Денис Сєдашов

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з англійським Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій. Гравець зазначив, що попри статус суперника та різницю в габаритах, гірники готові до серйозного виклику. Слова наводить пресслужба Шахтаря.

Очеретько наголосив на позитивному настрої всередині колективу та підкреслив, що команда планує діяти першим номером.

Вважаю, що буде випробування для нас як молодої команди. Хочемо грати у свій, атакувальний футбол і намагатимемося порадувати наших уболівальників. Настрій чудовий. Вже хочемо грати, у всіх настрій дуже позитивний. Хочеться також відчути класну атмосферу на стадіоні від наших вболівальників. Знаємо, що в них дуже високий нападник, але ми гратимемо розумом, так би мовити, і не дозволятимемо подавати на нього в штрафну зону. Олег Очеретько

Матч відбудеться у четвер, 30 квітня, у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.

