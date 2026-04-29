Мудрик оскаржує рішення FA щодо допінгу в CAS
В організмі Михайла виявили мельдоній
близько 1 години тому
Справа вінгера Челсі Михайла Мудрика щодо позитивного допінг-тесту передана на розгляд до Спортивного арбітражного суду (CAS). За інформацією Бена Джейкобса, гравець оскаржує рішення Футбольної асоціації Англії (FA).
Апеляцію було подано 26 лютого, наразі триває етап обміну письмовими заявами. Дата судового слухання ще не визначена.
У грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили мельдоній. Через це українець не виступає в офіційних матчах з кінця листопада 2024 року.
