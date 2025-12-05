Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може змінити команду, повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, керівництво королівського клубу ухвалило рішення продовжити угоду з Тібо Куртуа. У разі підтвердження цієї інформації, Лунін, скоріше за все, залишить Мадрид у пошуках ігрового часу.

Нинішнього сезону українець з'явився на полі лише одного разу на клубній арені, пропустивши три голи. Портал Transfermarkt оцінює голкіпера в 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у список футболістів Реала, які не потрібні Алонсо.