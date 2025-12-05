Лунін може покинути Реал через новий контракт Куртуа з Реалом
Відомо, яке рішення ухвалило керівництво мадридців
близько 3 годин тому
Андрій Лунін/фото: Реал
Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може змінити команду, повідомляє Defensa Central.
За даними джерела, керівництво королівського клубу ухвалило рішення продовжити угоду з Тібо Куртуа. У разі підтвердження цієї інформації, Лунін, скоріше за все, залишить Мадрид у пошуках ігрового часу.
Нинішнього сезону українець з'явився на полі лише одного разу на клубній арені, пропустивши три голи. Портал Transfermarkt оцінює голкіпера в 18 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у список футболістів Реала, які не потрібні Алонсо.