Сергій Разумовський

Київське Динамо може отримати важливе кадрове підсилення напередодні поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26. У неділю, 3 травня, столичний клуб проведе принциповий матч, і тренерський штаб розраховує на повернення одного з ключових виконавців.

Напередодні гри команда провела тренувальне заняття під керівництвом головного тренера Ігоря Костюка. Під час підготовки до матчу до загальної групи приєднався півзахисник національної збірної України Микола Михайленко. Про повернення футболіста до повноцінних тренувань стало відомо з відео, опублікованого пресслужбою Динамо.

Раніше 24-річний хавбек зазнав ушкодження литкового м’яза, через що був змушений пропустити матч попереднього туру чемпіонату проти Кривбаса. Через травму гравець навіть не потрапив до заявки на ту зустріч. Попередньо повідомлялося, що відновлення займе більше часу, і повернення Михайленка на поле очікували лише у матчі 27-го туру проти ЛНЗ.

Втім процес реабілітації виявився швидшим, ніж прогнозували медики та тренерський штаб. Після повернення до повноцінних тренувань півзахисник має хороші шанси взяти участь уже в найближчому матчі чемпіонату. Йдеться про принципове протистояння Динамо з Шахтарем, у якому його присутність може стати важливим фактором для команди.

У поточному сезоні Микола Михайленко є одним із гравців, які регулярно з’являються на полі у складі киян. У всіх турнірах він провів 30 матчів, у яких відзначився двома забитими м’ячами та двома результативними передачами. Востаннє футболіст виходив на поле 11 квітня, після чого змушений був взяти паузу через травму. Тепер же півзахисник близький до повернення і може допомогти команді вже у найближчому поєдинку чемпіонату.

Зазначимо, що повернення Михайленка є важливим у контексті травми основного опорника Динамо Володимира Бражка.