Сергій Разумовський

Збірні Іспанії та Бельгії зустрінуться у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026. Матч відбудеться вже сьогодні, 10 липня, на стадіоні «Соу-Фай Стедіум» в Інглвуді, США, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Головним арбітром поєдинку призначено англійця Майкла Олівера.

Іспанія підходить до гри після впевненого турнірного шляху. Команда виграла групу H, здолавши Уругвай з рахунком 1:0, розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0). У плейоф іспанці також не пропустили жодного м’яча, обігравши Австрію (3:0) та Португалію (1:0).

Бельгія також фінішувала першою у своїй групі. У квартеті G бельгійці зіграли внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), після чого розгромили Нову Зеландію (5:1). На стадії плейоф команда пройшла Сенегал у результативному матчі (3:2), а потім переконливо перемогла США з рахунком 4:1.

Історія протистоянь цих збірних на чемпіонатах світу налічує два матчі. У 1986 році Бельгія перемогла Іспанію саме у чвертьфіналі: основний і додатковий час завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті бельгійці були точнішими 5:4. Через чотири роки Іспанія взяла реванш на груповому етапі, вигравши 2:1.

Окрема інтрига матчу полягає в тому, що Бельгія в епоху свого «золотого покоління» ще не проводила офіційних матчів проти Іспанії. Єдиною зустріччю між командами в цей період був товариський поєдинок 2016 року, в якому бельгійці поступилися з рахунком 0:2. Тож нинішній чвертьфінал стане для них першим таким офіційним випробуванням проти іспанців.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Іспанія – Бельгія, а також інші поєдинки чемпіонату світу-2026, на платформі MEGOGO. У кабельних мережах гру також транслюватиме телеканал MEGOGO Спорт.

Іспанія та Бельгія вперше за майже 17 років зіграють офіційний матч між собою на ЧС-2026. Прев'ю гри.